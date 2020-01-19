Горячкина не отказалась от брифинга после поражения от Цзюй Вэньцзюнь

Россиянка Александра Горячкина сказала, что она первая проигравшая, кто пришел на брифинг и не отказалась от разбора ключевых моментов 9-й партии матча за шахматную корону, который проходит во Владивостоке.