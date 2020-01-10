Матч на первенство мира. 4-я партия. Горячкина проиграла Вэньцзюнь

Сегодня прошла четвертая партия матча на первенство мира по шахматам среди женщин. Россиянка Александра Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь из Китая.