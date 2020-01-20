НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПоцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзиейВсемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех: Маргарита ПахноцкаяРоссиянка Цыганова выиграла золото в скелетоне на юношеских ОИСвечников прервал безголевую серию из шести матчей. ВидеоРоссийская лыжница выиграла второе серебро за два дня на этапе Кубка мираПоцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Победу своей команде принес дубль португальского форварда Криштиану Роналду.рекламаАлександр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛКапитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свыше 690 шайб за все время выступления в НХЛ.Конор Макгрегор нокаутировал «Ковбоя» СерронеКонор Макгрегор и американец Дональд Ковбой Серроне встречались в главном бою турнира UFC 246 в Лаc-Вегасе.«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в товарищеском матчеМосковский "Локомотив" сыграл вничью с румынским "Стяуа" в товарищеском матче.Генсек РФС выступил против расширения РПЛ до 18 клубов«Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги.Новости спорта Омского региона за 20 январяРоссияне разгромили своих соперников, команду Канады, со счётом 6:2. В составе нашей национальной сборной на лёд вышли три хоккеиста "Авангарда-2004": Михаил Гуляев, Руслан Газизов и Вячеслав Малов.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта— : —СПАЛНачало в 14:45Чемпионат ТурцииРизеспор0 : 0ГенчлербирлигиИдёт 2-й таймКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив— : —МонакоНачало в 14:55Чемпионшип АнглииВест Бромвич— : —Сток СитиНачало в 15:00Весь футболрекламаОлейник опроверг договорной характер боя Макгрегора и СерронеРоссийский боец ММА Алексей Олейник поделился мнением о возможно договорном характере боя Макгрегор – Серроне. — Сейчас многие считают, что «Ковбой» сдал бой. Верите в это?НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу в матче с «Бостоном»В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз», встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.рекламаСтало известно, сколько биатлонистов поедет от России на ЧМ в АнтхольцПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, сколько российских спортсменов поедет на чемпионат мира в Антхольц.