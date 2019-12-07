Упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова рассказала, что с ней произошло

Спортсменка перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и проходит реабилитацию в московской клинике. Когда она сможет ходить, врачи пока прогнозировать не решаются.