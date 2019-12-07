НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЗагитова упала с акселя в произвольной программе на финале Гран-приПоветкин провел вничью бой с ХантеромПриключения на награждении: Косторная забыла английский, Щербакова чуть не упала, цветы оказались шоколаднымиГолевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Амьен»Девушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоЗагитова упала с акселя в произвольной программе на финале Гран-приРоссийская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.рекламаДжошуа взял реванш в поединке с РуисомБританский спортсмен Энтони Джошуа вернул титул чемпиона WBA в матче-реванше против американца Энди Руиса. Бой состоялся в Саудовской Аравии на арене Diriyah Arena на вечере профессионального бокса.Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в ТуринеОлимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла только шестое место. Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Соревнования проходили в итальянском Турине.Коробов техническим нокаутом проиграл в бою за титул временного чемпиона мираВ Бруклине (США) прошел бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором встретились британец Крис Юбенк и россиянин Матвей Коробов.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.VAR и 100 минут: «Краснодар» и ЦСКА отпустили «Зенит» в отрывФутболисты "Краснодара" и московского ЦСКА не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата России. Игра, которая прошла в Краснодаре в субботу, завершилась со счетом 1:1.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов— : —УралНачало в 06:00Чемпионат РоссииСочи— : —РубинНачало в 08:30Чемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —СаутгемптонНачало в 09:00Еще 2Чемпионат ИспанииЭйбар— : —ХетафеНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Атлетик БильбаоНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболреклама4:16Упавшая с высоты гимнастка Евгения Асонова рассказала, что с ней произошлоСпортсменка перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и проходит реабилитацию в московской клинике. Когда она сможет ходить, врачи пока прогнозировать не решаются.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Суарес забил фантастический гол пяткой в ворота «Мальорки»Форвард «Барселоны» Луис Суарес забил красивый гол пяткой в ворота «Мальорки» в 16-м туре испанской Примеры. #Barcelona at it's finest.рекламаРоссийские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКРПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.