НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКАХабиб: «Король никогда не уходил, он никуда не денется»Шестой этап Кубка мира по биатлону-2020: где и во сколько смотреть по ТВЛасицкене не исключает, что будет вынуждена пропустить Олимпиаду-2020«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские хоккеисты выиграли все матчи на юношеской Олимпиаде в Лозанне.Агент Кокорина: «Александр не собирается переходить в „Сочи“»Отчим и агент форварда Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался о переходе футболиста из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораториюГригорий Сысоев / РИА Новости Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно аннулировать лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате ЕвропыВ Австрии завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары.У Медведева пошла кровь из носа во время поединка на Australian OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии - 2020, передает Sport24. Турнир проходит в Мельбурне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес— : —СельтаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаЭбро— : —ЛеганесНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор— : —СивасспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор— : —ТрабзонспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаАнанидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезонаЭкс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезона, сообщает lelo.ge.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир