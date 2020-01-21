НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 22 января 2020: мужчины начнут, пары продолжатДональд Серроне получил серьезную травму в поединке с Конором МакГрегоромМакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFCЛасицкене грозит подать многомиллионный иск к ВФЛА«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.«Зенит» подтвердил передачу Кокорина в «Сочи»«Зенит» подтвердил передачу Кокорина в «Сочи» Клуб все-таки сослал скандального игрока.Шомуродов, Норманн и Глебов остаются в «Ростове»Лакомные для трансферов футболисты «Ростова» решили остаться в клубе - официальный сайт южан сообщил о подписании новых 5-летних соглашений с Шомуродовым, Норманном и Глебовым.Фигурист Дмитрий Алиев стал вторым после короткой программы на чемпионате ЕвропыПетербургский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в австрийском Граце. 20-летний спортсмен набрал 88,45 балла.Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмыТАСС, 22 января. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сможет выступить на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 1ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМатыцин стал министром спорта РоссииПрезидент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезонаДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева на данный момент не отказалась от планов выступить на соревнованиях в текущем сезоне, сообщил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.реклама