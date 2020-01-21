Фигурист Дмитрий Алиев стал вторым после короткой программы на чемпионате Европы

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в австрийском Граце. 20-летний спортсмен набрал 88,45 балла.