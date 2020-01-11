Слуцкий: ни общество, ни эти люди не готовы к каминг-ауту в российском футболе

«Когда-то писали, что в ЦСКА играл представитель ЛГБТ. Об этом в соцсетях написал когда-то журналист Алексей Андронов, что в ЦСКА якобы долгие годы играл игрок нетрадиционной сексуальной ориентации.