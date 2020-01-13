НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВальверде не сыграет с «Севильей» из-за удаления в Суперкубке ИспанииСтал известен гонорар Загитовой за участие в ледовом шоуУкраинский борец принял участие в массовой драке на международном турнире (видео)Восьмой этап «Дакара» в классе мотоциклов отменили из-за смерти Гонсалвеша«Когда я стоял в сторонке, вы сидели за попытку организации убийства». Губерниев ответил ТихоновуВальверде не сыграет с «Севильей» из-за удаления в Суперкубке ИспанииПолузащитник «Реала» Федерико Вальверде пропустит домашний матч 20-го тура Ла Лиги с «Севильей», который состоится в субботу.рекламаГоловин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»«Монако» опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в матче двадцатого тура чемпионата Франции против «ПСЖ».Авербух ответил на публикации о гонораре МедведевойГонорар Евгении Медведевой за выступления в новогодних спектаклях "Волшебник страны ОЗ" соответствовал ставкам ведущих фигуристов за участие в ледовых шоу.Хет-трик «КАМАЗ-Мастер» на седьмом этапе и неудача экипажа ХанавыУ российской команды все круто.Иньеста раскритиковал руководство «Барселоны»35-летний испанский полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, отыгравший 20 лет за «Барселону», раскритиковал руководство каталонского клуба, которое ищет главного тренера, не уволив нынешнего – Эрнесто Вальверде. –«Нью-Джерси» не без помощи Гусева одерживает вторую победу крядуНикита Гусев отдал одну результативную передачу в матче, в котором «Дэвилз» в воскресенье одержали победу над «Лайтнинг» со счетом 3:1 (данная виктория стала для «Нью-Джерси» второй подряд), - пишет американский CBS Sports.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаЮношеские Олимпийские игры, фигурное катание и непобедимый японец: Мозалев и Самсонов выиграли серебро и бронзуВ рамках юношеских Олимпийских игр, которые проходят прямо сейчас, россиянам удалось завоевать две медали в одиночном мужском фигурном катании.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Крал полетел на сбор со «Спартаком». Ларссон присоединится к команде позже«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор. Команда начнет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби.рекламаЛыжные гонки. Женщины. Общий зачёт Кубка мира и итоги этапа в ДрезденеSport.ru/Лыжные гонки. В немецком Дрездене завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам.Омский «Авангард» сразится с аутсайдером ВостокаЭто противостояние соперников станет четвёртым в сезоне. В трёх предыдущих играх сильнее были "ястребы".