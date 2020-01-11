Слуцкий – о подписании контракта с «Рубином»: «Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих мотивах подписания контракта с казанским клубом. – Вы не жалеете, что решили вернуться в Россию?