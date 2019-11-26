Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВъезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упроститьРезультаты жеребьевки группового этапа Евро-2020«Есть чувство собственного достоинства»: Леонид Слуцкий ушел с поста главного тренера «Витесса»Михаил Лихачев: «Можем выйти в финал благодаря тому, что обыграли Бразилию»СМИ: шестеро фанатов «Спартака» были задержаны за оскорбления ДзюбыВъезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упроститьИсполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.рекламаШироков назвал группу сборной России на Евро-2020 проходимойБывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением относительно результатов жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020.Емельяненко после победы над Кокляевым поблагодарил болельщиковРоссийский боец ММА Александр Емельяненко поблагодарил болельщиков после победы над стронгменом Михаилом Кокляевым. Он нокаутировал противника уже в первом раунде.Известны составы «Ахмата» и «Рубина» на матч РПЛГрозненский "Ахмат" и казанский "Рубин" объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафетеИталия, Норвегия и Швеция – трио сильнейших.Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 2019Пилот команды Merceded Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию сезона-2019 в "Формуле 1" и взял поул Гран-при Абу-Даби.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат РоссииРостов0 : 0УралЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон2 : 1УотфордИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер СитиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииМальорка1 : 2БетисИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииАлавес1 : 2РеалЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария1 : 2БайерИдёт 2-й таймЕще 4Весь футболрекламаНТВ выпустил расследование допинг-скандала: во всем виноват Родченков9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет обсуждать вопрос о введении новых санкций против российского спорта, спровоцированных скандалом вокруг взлома базы данных Московской антидопинговой лаборатории.НХЛ. Записи матчейАнахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Торонто – Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Оттава Яндекс.Эфир Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир 02:42:08Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Российский хет-трик «Вашингтона». Овечкин, Кузнецов и Орлов победили «Тампу»"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома одержал волевую победу над "Тампой-Бэй Лайтнинг" — 4:3 0Т.рекламаЛыжные гонки. Первая победа Йохауг в сезонеВторым этапом мини-тура в Руке на открытии Кубка мира по лыжным гонкам у женщин была разделка на 10 км классикой.