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Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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НТВ выпустил расследование допинг-скандала: во всем виноват Родченков

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет обсуждать вопрос о введении новых санкций против российского спорта, спровоцированных скандалом вокруг взлома базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

НХЛ. Записи матчей

Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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Баффало – Нью-Джерси
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Ванкувер – Эдмонтон
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Бостон – Монреаль
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Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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02:39:20
Даллас — Сент-Луис
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02:30:50
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:05
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
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02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
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