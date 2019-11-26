Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.