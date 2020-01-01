Кто, когда сыграет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею–2020, расписание

Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы. На молодёжном чемпионате мира в Остраве и Тршинеце определились все четвертьфинальные пары.