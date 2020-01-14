«Барселона» уволила Вальверде и назначила Сетьена

У «Барселоны» появился новый главный тренер. Им стал Кике Сетьен, ранее работавший с «Бетисом». На этом посту он сменил Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.