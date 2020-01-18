Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости

Стреляли сегодня хорошо Рупольдинг (Германия) Кубок мира Мужчины Эстафета 4 х 7,5 км 1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) — 10,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов) 2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1:08.46,4 (0 + 10) 3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) — 20,7 (0 + 4) 4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 2.33,8 (0 + 5) 5. Германия (Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 31,7 (0 + 12) Беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: для России многое будет зависеть от третьего этапа.