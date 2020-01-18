Аделаида. Андрей Рублёв за три часа победил Феликса Оже и вышел в финал

18-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в полуфинале соревнований Adelaide International оказался сильнее канадца Феликса Оже, занимающего 22-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/7(7), 6/4.За 2 часа 59 минут матча Андрей сделал 10 эйсов и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче.