Русские дуэты против всей Северной Америки: одна из главных интриг финала Гран-при

На этой неделе почти весь фигурнокатательный мир (кто-то все же поедет в Загреб) переносится в Италию, чтобы наконец-то узнать имена лучших фигуристов первой трети сезона.