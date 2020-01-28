Уткин: Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту с «Зенитом»

«Кокорин же переподписал контракт, когда ещё находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть он его переподписывал каким-то образом.