«Он дрожит, я чувствую запах дерьма». Макгрегор уверен, что Хабиб боится реванша с ним

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. «Мне весело и приятно от того, что он дрожит.