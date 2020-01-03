«Уж лучше тогда подписать Ягра» - североамериканцы уверены, что в НХЛ Ковальчук больше никому не нужен

Несколько недель назад «Лос-Анджелес Кингз» окончательно распрощались с Ильей Ковальчуком, выставив того на драфт отказов.