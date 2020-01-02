Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов - третий

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.