Парни бились на корте, Сафин успокаивал, но сербы взяли реванш. Россия остановилась в шаге от финала ATP Cup

В конце ноября прошлого года россияне выбили сербов на четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. Сегодня в рамках ATP Cup Новаку Джоковичу и компании удалось взять реванш. ATP Cup — новый командный турнир.