Анна Богалий: «Попади Логинов в цель последним выстрелом, всем нам было бы веселее»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление россиян в мужском спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также поделилась ожиданиями о предстоящих эстафет.