Фигурное катание. Самарин выступит 30-м в короткой программе на чемпионате Европы, Алиев — 31-м

На чемпионате Европы по фигурному катанию прошла жеребьевка короткой программы в мужском одиночном катании. Турнир состоится в Граце (Австрия). Первым из россиян на лед выйдет Артур Даниелян.