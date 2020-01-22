«Ростов» не прописал суммы отступных в контрактах Норманна и Шомуродова

По информации «СЭ», у заключивших в последнее время новые контракты с «Ростовом» форварда Элдора Шомуродова и полузащитника Матиаса Норманна в договорах не прописаны суммы отступных.