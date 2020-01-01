Источник: Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики

Чемпион IBF и WBC в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF в поединке с китайцем Мэн Фаньлуном, поскольку не желает проводить бой на территории Китая из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых, по мнению критиков властей, регулярно ущемляются, сообщает BoxingScene.