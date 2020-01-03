Моуринью избежит наказания за оскорбление тренера «Саутгемптона»

Футбольная ассоциация Англии (FA) не планирует заводить дисциплинарное дело в отношении главного тренера лондонского клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью за его поведение во время и после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном».