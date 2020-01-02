Моуринью избежит наказания за оскорбление тренера «Саутгемптона»

Златан Ибрагимович: «Всегда говорил, что „Милан“ – мой дом»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович объяснил, что для него значит возвращение в «Милан». Ранее форвард прибыл в Италию для прохождения медосмотра и завершения трансфера.