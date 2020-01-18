Леонид Слуцкий — Александру Кокорину: У нас скучно? Ну не так весело, как было у тебя в последнее время

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил нападающему «Зенита» Александру Кокорину на вопрос, скучно ли находиться в составе казанского клуба. Как всегда, с юмором.