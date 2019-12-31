Тренер сборной Чехии: «Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки»

Тренер молодежной сборной Чехии Патрик Элиаш высказался о турнирных раскладах в квинтете B перед заключительным днем группового этапа чемпионата мира. — В нашей группе любой может обыграть любого.