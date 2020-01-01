Агент Кокорина опроверг слова Бориса Ротенберга

Кирилл Логинов (отчим Кокорина) опровергает сказанные Ротенбергом слова о том, что Кокорин знал об аренде в «Сочи». «История понятная – Кокорин узнал из СМИ о своем переходе.