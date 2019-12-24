«Именно поэтому я получаю зарплату». Худобин — о спасениях в матче с «Тампой»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин после матча с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ оценил свой вклад в победу. — Не могу сказать, что мы сыграли хорошо.