Фигу: с Гвардиолой у меня ничего не было. Мне нравятся женщины

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу отреагировал на слухи о том, что в бытность игроком «Барселоны» у него были романтические отношения с испанцем Хосепом Гвардиолой, который являлся его одноклубником.