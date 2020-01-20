НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемУволенный из РФС Егоров может войти в штаб КашшаиКокорин покидает «Зенит», Джано - «Спартак» и другие новости и слухи. Трансферный онлайнВеликобритания отказалась выдавать WADA пробы заподозренного в допинге чемпионаТрусова исполнит тройной аксель и пять четверных прыжков на ЧЕФФККР пока не планирует вступать в спор между WADA и РУСАДАУволенный из РФС Егоров может войти в штаб КашшаиЭкс-глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может войти в штаб Виктора Кашшаи. Об этом сообщает «Чемпионат».рекламаКокорин продолжит карьеру в «Сочи»Нападающий "Зенита" Александр Кокорин завершит нынешний сезон в футбольном клубе "Сочи". Об этом сообщил генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко.Australian Open. Даниил Медведев прошел барьер первого кругаНа Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", продолжаются матчи вечерней программы второго игрового дня.Глава Антидопингового агентства США выступил за публичные слушания по делу РУСАДАГлава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту должны проходить открыто.Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.Олимпийская чемпионка по биатлону Резцова высказалась о выступлениях дочери КристиныДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не вмешивается в подготовку своей дочери Кристины, и высказалась о её выступлениях в нынешнем сезоне.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболреклама«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном ЗахарчукомХоккейный клуб «Нефтехимик» расторг соглашение с защитником Степаном Захарчуком после инцидента с его участием.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Большинство опрошенных игроков НХЛ хотело бы выпить с ОвечкинымБольшинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотело бы выпить с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, сообщает The Athletic. Издание провело опрос среди хоккеистов лиги.реклама