Он побеждал США и Канаду на чемпионате мира, но опустился на дно КХЛ. Грустная история Макарова

За несколько дней до старта молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии Sport24 рассказывает историю одного из самых ярких вратарей сборной России U20.