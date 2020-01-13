Гулявцев: «Можно вновь сказать, что „Амур“ сегодня именно заработал очко, а не потерял»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ШБ). «Одними из ключевых моментов стали розыгрыши большинства «5 на 3», где не забили ни мы, ни «Ак Барс».