НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»Макгрегор пообещал победить Серроне «даже больным»Российские гандболисты потерпели второе поражение на ЧЕ-2020Маршанд о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»Пять побед подряд позволили закрепиться «Динамо Самаре» в пятерке лучшихВальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба. «Дорогоие болельщики, мой этап в качестве тренера «Барселоны» подошёл к концу.рекламаMarca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.Овечкин забросил две шайбы в ворота «Каролины»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию «Реала» в ЕвролигеВ малорезультативном матче Евролиги ЦСКА дома сумел переиграть мадридский «Реал». Наиболее заметный вклад в очковую копилку москвичей внес Майк Джеймс, заработавший 19 очков.В рамках дела о договорном матче допрошен президент РПЛПрезидент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допрошен по делу о договорном матче, 14 января сообщает РЕН ТВ.Дакар 2020. Андрей Каргинов и Стефан Петрансель выиграли девятый этапБлизится к завершению ралли-марафон "Дакар 2020". Из 12-ти этапов позади уже 9-ть.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул0 : 1РедингПерерывКубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед3 : 0РочдейлПерерывКубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун0 : 0Бристоль СитиПерерывЕще 2Кубок Италии1/8 ФиналаИнтер2 : 0КальяриИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаСивасспор4 : 0Eни МалатьяспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион1 : 0Милтон Кейнс ДонсПерерывВесь футболрекламаГулявцев: «Можно вновь сказать, что „Амур“ сегодня именно заработал очко, а не потерял»Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ШБ). «Одними из ключевых моментов стали розыгрыши большинства «5 на 3», где не забили ни мы, ни «Ак Барс».НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир