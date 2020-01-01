Виталий Норицын: «Можем привлечь Павлову на эстафету в Рупольдинге. Это зависит от ее состояния»

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова может выступить в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.