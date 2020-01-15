Пять игроков «Ливерпуля» попали в символическую сборную года УЕФА
УЕФА опубликовал символическую сборную 2019 года.Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на сайте.Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матийс де Лигт ("Аякс" / "Ювентус")Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду("Ювентус"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария").Ранее УЕФА представил сборную футболистов-открытий в Лиге чемпионов.