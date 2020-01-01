Россия не сыграет с Канадой до финала. Все расклады плей-офф МЧМ

Разбираем возможную сетку плей-офф для нашей команды По итогам предварительного турнира молодежного чемпионата мира-2020 в Чехии сформированы пары первого раунда плей-офф.