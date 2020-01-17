Лучший футболист Казахстана Исламхан находится на просмотре в «Зените»

Андрей Рублёв: Не думал, что мне удастся дойти до двух финалов подряд

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала турнира в Аделаиде. "В полуфинале получился потрясающий матч. Думаю, зрители были в восторге, а ведь ради этого мы и выходим на корт.