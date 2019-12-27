НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола побил рекорд МоуриньюКапитан сборной Канады по хоккею извинился за инцидент с гимном РоссииИнформаторы WADA Степановы не могут получить вид на жительство в США с 2016 годаФинны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020Медведева откатала на сломанном коньке в показательном выступлении ЧРГвардиола побил рекорд МоуриньюВ воскресенье «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0 в двадцатом туре чемпионата Англии. Эта победа стала для Хосепа Гвардиолы 100-й в рамках Премьер-лиги.рекламаРоссияне уступили сборной США на МЧМ в ЧехииМолодежная сборная России уступила команде США в матче группового этапа чемпионата мира-2020.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.«Манчестер Сити» на «Этихад» обыграл «Шеффилд Юнайтед»В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своей арене обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 (0:0). В середине первого тайма нападающий «клинков» Ли Муссе забил мяч в ворота «Сити», но гол не засчитали из-за офсайда.Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Ленцерхайде, Большунов — третийРоссийский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с общим стартом на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».Официально: дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанна из «Зальцбурга»Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего Эрлинга Холанна из «Зальцбурга». Контракт с 19-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаНепряева: рада, что поднялась на подиум в спринте «Тур де Ски»Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что, несмотря на потраченные силы в полуфинальном забеге, она осталась довольна бронзовой медалью в спринте в рамках многодневки "Тур де Ски".НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМПоложение команд в группах на текущий момент и самые реальные расклады на четвертьфинал.рекламаЛасицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАПрыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).