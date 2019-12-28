Константинова о Медведевой: когда ломается конек, ничего не сделаешь

В ситуации, когда возникают повреждения у коньков, невозможно не только прыгать, но и просто выполнять прокаты на льду, сказала фигуристка Станислава Константинова, комментируя снятие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с чемпионата России в Красноярске.