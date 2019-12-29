НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемОвечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛБрайан Орсер — о снятии Медведевой: «Ужасное стечение обстоятельств»«Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойРоссияне в ужасе от выступления российских биатлонистовАлексей Слепов: «Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба сборной России»Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛМатч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершился победой хозяев — 6:4.рекламаФедор Емельяненко победил Джексона в поединке BellatorРоссийский боец MMA Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии, передает 29 декабря ТАСС. Бой прошел в Сайтаме. Емельяненко одержал победу в первом раунде.Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежкиНа проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Щербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.Устюгов завоевал золото лыжного «Тур де Ски», Большунов - бронзуСтартовая гонка лыжного турнира "Тур де Ски" в швейцарском городке Ленцерхайде ознаменовалась триумфом российских лыжников.«Брайтон» хотел бы в январе приобрести нападающего ЦСКАНападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Брайтона», сообщает The Sun. По данным издания, «чайки» хотели бы приобрести 21-летнего футболиста уже в январе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаВице-президент «Монако» Петров: «Верим, что Морено сможет добиться успехов с командой»Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера клуба. Мы очень рады объявить о приходе в клуб Роберта Морено.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Туктамышева воплотила на льду образ дерзкой музыкантки в форме под популярную песню 2000-хЕлизавета Туктамышева исполнила свой номер под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters — Destination Calabria и выглядела как героиня популярного клипа 2000-х годов.реклама