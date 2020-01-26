НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка АнглииСиницина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 баллаКлопп: «Поздравляю „Шрусбери“. Ничья — это тот минимум, который они заслужили»«Спёрс» и «Торонто» не стали атаковать в первых владениях. Игроки дали истечь 24 секундамИзбирком РФС поручил провести новые выборы президента РПЛ«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка Англии«Ливерпуль» на выезде не сумел удержать победу над «Шрусбери» из 3-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии. Первыми забили подопечные Юргена Клоппа.рекламаДональда Трампа ужаснуло известие о гибели Коби Брайанта"Твиттер" полицейского департамента Lost Hills Ужасной назвал новость о гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта президент США Дональд Трамп.В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕСпортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф подверг критике российских фигуристок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании на прошедшем накануне чемпионате Европы по фигурному катанию.Сборная России установила новый антирекорд по количеству гонок без медалейВ Поклюке закончился женский масс-старт. Золотую медаль завоевала шведка Ханна Эберг. Эта победа стала для нее первой в этом сезоне.ФК «Краснодар» получил около 1 млн евро за переход Комличенко в «Динамо»- Деньги с продажи Комличенко получила не только «Млада Болеслав», но и «Краснодар».«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии АВ матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле обыграл «Ювентус». Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Кубок Англии1/16 ФиналаБорнмут— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)— : —Риу АвеНачало в 13:45Чемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаКлебо выиграл спринт в Германии, Большунов завершил борьбу на стадии полуфиналаНорвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Отметим, что спортсмену не было равных в квалификации, а также в каждом забеге финальной части соревнований.