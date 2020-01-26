Клебо выиграл спринт в Германии, Большунов завершил борьбу на стадии полуфинала

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Отметим, что спортсмену не было равных в квалификации, а также в каждом забеге финальной части соревнований.