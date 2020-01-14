НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГаззаев настаивает на расширении РПЛ до 18 команд«Харламов был в порядке». В день рождения легендарного хоккеиста сборная России рассказала о его связи с футболомГандболист сборной России – о поражении от Исландии: «Мы оказались слабее, это нужно признать»Тихонов — о словах Губерниева: «Дурак дураком! Он прекрасно знает, что больше нечем укусить»Бывший игрок сборной Турции поведал о репрессиях в его странеГаззаев настаивает на расширении РПЛ до 18 командБывший тренер сборной России Валерий Газзаев настаивает на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти команд, сообщает "Спорт день за днем".реклама💣«Барселона» уволила ВальвердеГлавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уволен со своего поста.Овечкин оформил дубль в матче против «Каролины»Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз".Экипаж Каргинова из «КамАЗ -Мастер» выиграл восьмой этап ралли «Дакар»kamazmaster.ru Экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Андрея Каргинова выиграл восьмой этап в зачете грузовиков на ралли "Дакар-2020", который впервые в истории проходит в Саудовской Аравии.Бэкстрем заработает 46 миллионов долларов по новому контракту с «Вашингтоном»Нападающий Никлас Бэкстрем продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. По условиям нового соглашения 32-летний швед заработает 46 миллионов долларов.«Амур» проиграл 6-й матч подряд после серии из 5 побед«Амур» дома уступил «Ак Барсу» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это 6-е поражение клуба тренера Александра Гулявцева подряд. До этого у команды была серия из 5 побед.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор1 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаПетербургская фигуристка Туктамышева показала любовь к отечественному автопромуПетербургская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала подписчикам своего инстаграма, как она ценит отечественную автомобильную промышленность.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Разогнался исполнить буллит и не попал по шайбе. Видео эпичного фэйла из НХЛИгрок «Бостона» Брэд Маршан в серии буллитов с «Филадельфией» неудачно исполнил решающую попытку. Нападающий разогнался, но не сумел подхватить шайбу.реклама