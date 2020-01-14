Бэкстрем заработает 46 миллионов долларов по новому контракту с «Вашингтоном»

Нападающий Никлас Бэкстрем продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. По условиям нового соглашения 32-летний швед заработает 46 миллионов долларов.