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«Не думаю, что для спорта это хорошо». Директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу россиянок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы-2020 в Граце.
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«Коби был настоящей легендой и источником вдохновения». Криштиану Роналду — о гибели легендарного баскетболиста

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал сообщение о гибели экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
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