НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Родченков изменял базы данных московской лаборатории, сообщили в СК

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Голосующие олени лучше говорящих попугаев». Семин иронично ответил Губерниеву

Наставник «Локомотива» Юрий Семин иронично ответил известному комментатору Дмитрию Губерниеву. 18 декабря федерация спортивных журналистов признала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Эвертон
 : 
Арсенал
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Борнмут
 : 
Бернли
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Норвич Сити
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 10:00
Еще 4
Чемпионат Испании
Мальорка
0 : 0
Севилья
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Барселона
 : 
Алавес
Начало в 10:00
Еще 2
Чемпионат Германии
Шальке-04
 : 
Фрайбург
Начало в 09:30
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
 : 
Аугсбург
Начало в 09:30
Еще 4
Чемпионат Италии
Удинезе
 : 
Кальяри
Начало в 09:00
Еще 2
Весь футбол
реклама