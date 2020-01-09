WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта.