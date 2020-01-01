Кержаков тепло поприветствовал Малкома, Кокорин оценил кабинет ЭКГ. Как «Зенит» проходил медобследование

Чемпионы России и лидеры РПЛ вышли из отпуска. Корреспондент «Матч ТВ» наблюдал за тем, как игроки общаются с врачами перед вылетом на сбор в Катар.