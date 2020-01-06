Марио Фернандес может вернуться в «Гремио»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру на родине. По имеющимся у бразильских СМИ cведениям, «Гремио» вступил в переговоры с «армейцами» по трансферу футболиста.