«Ваш игрок попался, мы могли бы сказать, что это наши медали». Тренер сборной Чехии — жестко о ВАДА и России

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) ответил на вопрос о санкциях ВАДА в адрес российского спорта.