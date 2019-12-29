«Арсенал» и «Челси» назвали составы на лондонское дерби

Сегодня, 29 декабря футболисты «Арсенала» примут на домашней арене «Челси» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча пройдет на «Эмирэйтс Стэдиум» и стартует в 17.00 мск.